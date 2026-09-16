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2 из 5 жителей на континентах Америки страдают неврологическими расстройствами

2 из 5 жителей на континентах Америки страдают неврологическими расстройствами

Почти 470 миллионов человек в Северной и Южной Америке страдают как минимум одним неврологическим расстройством, что составляет пятую часть населения обеих Америк и включает такие заболевания, как мигрень, инсульт, эпилепсия и болезнь Альцгеймера.

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