Врач Мясников назвал артериальное давление 90 на 60 вариантом нормы

По словам эксперта, такого понятия как "пониженное давление" в природе не существует.В программе "О самом главном" доктор и телеведущий Александр Мясников развеял распространённый миф о необходимости повышать артериальное давление.
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