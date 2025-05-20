Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    "Шо, опять?" - других слов нет...Рост тарифов на э...
  • Андрей
    Действительно, мозгов у стилиста, как у оленяЭто уголовное пре...
  • Leonid PlиGin
    Что толку? Надо Сумы брать и всю Сумскую область!Ракета угодила пр...

Врач Мясников назвал артериальное давление 90 на 60 вариантом нормы

Врач Мясников назвал артериальное давление 90 на 60 вариантом нормы

По словам эксперта, такого понятия как "пониженное давление" в природе не существует.В программе "О самом главном" доктор и телеведущий Александр Мясников развеял распространённый миф о необходимости повышать артериальное давление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх