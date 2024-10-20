Начинаем воскресенья с глобального и обязательного для всех праздника – встречайте День "Ты супер!". И в качестве подарка вот прямо сейчас сами себе скажите 5 комплиментов, похвалите себя и поблагодарите за то, что вы у себя есть ❤️ А теперь основная программа 20 октября: *️⃣День отца в России – всем отцам здоровья, быть рядом со своими детьми, помнить, что вы незаменимы только в одном месте – в своей семье *️⃣Международный день повара – повод побаловать себя чем-то особенным! *️⃣Международный день ленивца – как говорится, даже лежа на диванчике, не забывайте подергивать ножкой.