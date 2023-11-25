В Тамбове спилят ещё 385 деревьев

До 19 декабря в Тамбове планируют спилить ещё 385 аварийных и сухостойных деревьев. Работы по муниципальному контракту выполнит индивидуальный предприниматель из Воронежской области Валентин Бацман, который стал единственным участником и победителем торгов.
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