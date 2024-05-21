В воскресенье стартует автопробег к 300-летию перенесения мощей Александра Невского в Петербург

Церковную делегацию возглавит наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин Автомобильный крестный ход в честь 300-летия перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира в Петербург начнется в городе на Неве 26 мая.
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