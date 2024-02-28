«Формула государства – исправление ошибок прошлого», – политтехнолог о деприватизации предприятий ОПК

Государство продолжит возвращать контроль над предприятиями ВПК – и не только. Такое предположение сделал политтехнолог Илья Ананьев, комментируя решение суда об изъятии в пользу государства трех предприятий группы ЧЭМК – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы».
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