«Формула государства – исправление ошибок прошлого», – политтехнолог о деприватизации предприятий ОПК

Государство продолжит возвращать контроль над предприятиями ВПК – и не только. Такое предположение сделал политтехнолог Илья Ананьев, комментируя решение суда об изъятии в пользу государства трех предприятий группы ЧЭМК – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы».