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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 февраля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 февраля 2023 года

Энергия дня четвёртого февраля две тысячи двадцать третьего года. Код 815 =Быть призванным участвовать в грандиозной игре сознания на планете Земля =Ваша Душа знает, когда нужно остановиться и подождать, а когда двигаться дальше = В делах духовных нет преград, каждый действует там, куда в силах вознести его Его Дух= "Держать вам ответ первоочередно за свою Жизнь и только потом за чью-то" = Величайший дар, который ты можешь подарить кому-либо - это твоё время = Время — удивительное явление: его так мало, когда опаздываешь и так много, когда ждёшь = Даже когда правда ранит, преимущества честности намного важнее первого укола правды =Дверь в духовный Мир всегда открыта.

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