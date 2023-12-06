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Песков: Финансирование Киева продлевает конфликт, Запад хочет его закончить

Песков: Финансирование Киева продлевает конфликт, Запад хочет его закончить

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что несмотря на позицию западных государств, желающих скорейшего окончания украинского конфликта, они продолжают направлять средства Киеву и тем самым затягивают ситуацию.

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