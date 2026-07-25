БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Кампания по дезинформации Кремля»: протесты на Украине могут вскоре стихнуть — Зеленскому придется принять важное решение

«Кампания по дезинформации Кремля»: протесты на Украине могут вскоре стихнуть — Зеленскому придется принять важное решение

Welt: протесты на Украине вызвали обеспокоенность Запада Иллюстрация: "Блокнот" Эксперты ожидают, что «просроченный» снимет Сырского по требованию участников «картонного майдана».

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