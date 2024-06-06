В США согласовали строительство небоскреба «неограниченной высоты» 

Проект Legends Tower / © AO Решение было принято после того, как в апреле комиссия городского планирования согласовала заявку на «неограниченную» высоту небоскреба, который станет частью застройки Boardwalk в Бриктауне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии