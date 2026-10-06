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Новости Тамбова

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На Солнце произошёл самый крупный всплеск активности за месяц

На Солнце произошёл самый крупный всплеск активности за месяц

На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, которая около месяца находилась в подавленном состоянии, вчера вечером неожиданно начала производить серии вспышек.

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