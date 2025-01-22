Рост цен пора остановить: в Госдуме призвали изменить подход к торговым наценкам

Нужно ограничить розничные цены на товары, реализуемые на территории Российской Федерации. Соответствующий законопроект внес депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии