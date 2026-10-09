В Перми обнаружено тело четырёхлетней девочки после падения из окна

В Перми утром 9 октября было найдено тело четырёхлетней девочки, упавшей из окна многоэтажного дома. Об инциденте сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю.
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