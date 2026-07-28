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Мода и Шоу-бизнес

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Возлюбленная Марата Башарова показала редкое фото с сыном во время отдыха

Возлюбленная Марата Башарова показала редкое фото с сыном во время отдыха

Возлюбленная Марата Башарова Ася Борисова поделилась редким семейным кадром с сыном Богданом. Актриса практически не показывает наследника в социальных сетях, однако на этот раз сделала исключение и рассказала о совместном отдыхе.

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