Возлюбленная Марата Башарова показала редкое фото с сыном во время отдыха

Возлюбленная Марата Башарова Ася Борисова поделилась редким семейным кадром с сыном Богданом. Актриса практически не показывает наследника в социальных сетях, однако на этот раз сделала исключение и рассказала о совместном отдыхе.
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