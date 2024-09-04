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Царьград

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Зеленский: Украина будет "бессрочно удерживать" земли Курской области

Зеленский: Украина будет "бессрочно удерживать" земли Курской области

Таким образом лидер киевского режима надеется прекратить вооружённый конфликт.Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире NBC News, Киев планирует "бессрочно удерживать" русские территории, чтобы вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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