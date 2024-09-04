Таким образом лидер киевского режима надеется прекратить вооружённый конфликт.Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире NBC News, Киев планирует "бессрочно удерживать" русские территории, чтобы вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Антон Долин* захотел поставить Россию на колени. Прозвучал ультиматум
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Вскрылась уловка мигрантов с пособиями: "Матери-одиночки" из Средней Азии получают больше русских
Свежие комментарии