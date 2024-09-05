Масштабный и яркий стрит-арт польской художницы Натальи Рак

Наталья Рак (Natalia Rak) молодая и очаровательная художница из Польши. Ее стрит-арт работы впитали в себя яркую натуру Натальи и стали украшением многих городов не только на родине художницы, но и за ее пределами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии