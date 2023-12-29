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Скворцова: Россия обеспечена донорской кровью

Скворцова: Россия обеспечена донорской кровью

Россия полностью обеспечена для клинического применения и кровью, и всеми требующимися компонентами. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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