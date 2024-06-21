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Белизский брокер Тимура Турлова перевел около 30 000 клиентов во Freedom Holding

Белизский брокер Тимура Турлова перевел около 30 000 клиентов во Freedom Holding

Порядка 30 000 клиентов белизского брокера Freedom Securities Trading (FST Belize), который принадлежит бенефициарному владельцу Freedom Holding Тимуру Турлову, перевели за прошлый финансовый год (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) свои счета в брокерские компании Freedom Holding, оценила группа в своей отчетности.

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