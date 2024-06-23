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Чех Сафин из «Лады» о разнице между Россией и Европой: «Шутки другие, может. Здесь свой русский юмор, который реально смешной»

25-летний нападающий родился в Праге и живет в Чехии. – Вы впервые так долго жили в России в течение года? – Я никогда не жил в России, только приезжал к родственникам на одну-две недели.

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