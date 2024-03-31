В Торопецком округе открыли памятную доску герою СВО

22 марта в Скворцовской средней школе прошёл торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти земляка Александра Ивановича Назарова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
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