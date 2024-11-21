Василий Вереск *** - Киевские студенты мёрзнут в институте! Это дети! Зима! Вы уничтожаете нашу энергетику, - звери вы, вот вы кто! - А давно они так мёрзнут? - С тех пор, как вы начали воевать.
Ну, а зачем вы до войны-то довели?
Комментарии
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Владимир Балаев
Англо-саксы всех давят, их все любят и боятся. Мы всех спасаем и кормим, а в ответ получаем неблагодарность и презрение... Но, наш народ потому и велик, что не обращая внимания на эти "мелочи" остаётся собой. Хоть это дорого и трудно
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14 час.
Надежда
Каклы уже не помнят, что 11 лет назад они сами начали свои безумные скачки на майдане, после чего гражданская война была уже неминуема и виноваты в этом их беспросветная глупость и продажность...
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10 час.
Сергей Долгополов
Мы сколько угодно можем говорить на эту тему,они все равно не поймут,и все равно будут считать нас виновными во всех их бедах,хотя беда у них одна-беспросветная тупость,увы.
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2 час.
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