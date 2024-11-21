Владимир Балаев Англо-саксы всех давят, их все любят и боятся. Мы всех спасаем и кормим, а в ответ получаем неблагодарность и презрение... Но, наш народ потому и велик, что не обращая внимания на эти "мелочи" остаётся собой. Хоть это дорого и трудно

Надежда Каклы уже не помнят, что 11 лет назад они сами начали свои безумные скачки на майдане, после чего гражданская война была уже неминуема и виноваты в этом их беспросветная глупость и продажность...