Среди захисников незалежностi всё больше отказников Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press На Южно-Донецком направлении подразделения нашей армии при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.
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