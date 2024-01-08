БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Огненный мешок» для ВСУ под Угледаром, бандеровским отцам-командирам угрожают расправой

«Огненный мешок» для ВСУ под Угледаром, бандеровским отцам-командирам угрожают расправой

Среди захисников незалежностi всё больше отказников Александр Ситников Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press На Южно-Донецком направлении подразделения нашей армии при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Хорошие новости. С Водяным надо кончать решительно и бескомпромиссно, обойти узлы сопротивления , отрезать угледарские высоты от путей снабжения и добивать укропские опорники по одному без лишней спешки.
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13 час.

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