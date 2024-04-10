Бывший министр просвещения РФ заявила, что 45 минут для урока в школе недостаточно

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что продолжительность школьного урока в 45 минут является недостаточной.
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