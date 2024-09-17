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JON: мозг человека делит каждую трапезу на разные фазы и следит за насыщением

JON: мозг человека делит каждую трапезу на разные фазы и следит за насыщением

Немецкие ученые из Университета Фридриха-Александра узнали, как мозг регулирует процесс приема пищи. Оказалось, что этими простыми действиями управляет сложный нейронный механизм, сбои в котором могут привести к расстройствам пищевого поведения.

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