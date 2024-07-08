Путин поздравил с 50-летием начала полномасштабного строительства БАМа

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля"Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали.
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