ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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А как женоненавистники относятся к своим мамам? Ведь мамы - женщины!

А как женоненавистники относятся к своим мамам? Ведь мамы - женщины!

  Не любит женщин и хочет им зла Откуда берутся женоненавистники? Они ведь не получились в результате почкования.

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Комментарии
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Майя Maja
Лечить надо, точно. Только такие как правило к психологам не ходят. Они вель сами с усами.  Чтобы понимать, что у других людей другие потребности, желания и даже проблемы это надо много работать над собой. А это оооочень трудоемко и затратно для психики. Это же надо себя заставлять, а они не привыкли себя заставлять что либо делать.  Вот и мучаются своей злобой всю жизнь
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