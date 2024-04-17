А как женоненавистники относятся к своим мамам? Ведь мамы - женщины!

Майя Maja

Лечить надо, точно. Только такие как правило к психологам не ходят. Они вель сами с усами. Чтобы понимать, что у других людей другие потребности, желания и даже проблемы это надо много работать над собой. А это оооочень трудоемко и затратно для психики. Это же надо себя заставлять, а они не привыкли себя заставлять что либо делать. Вот и мучаются своей злобой всю жизнь