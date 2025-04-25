Маск не смог сдержать смех после слов Зеленского об учете помощи США

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об учете военной помощи, оказываемой США Украине, вызвали смех у главы департамента государственной эффективности США (DOGE) и американского миллиардера Илона Маска.
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