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Маск не смог сдержать смех после слов Зеленского об учете помощи США

Маск не смог сдержать смех после слов Зеленского об учете помощи США

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об учете военной помощи, оказываемой США Украине, вызвали смех у главы департамента государственной эффективности США (DOGE) и американского миллиардера Илона Маска.

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