Трейдеры повсюду скупают активы, связанные с Китаем

На фоне эйфории, вызванной пакетом помощи китайской экономике, слышатся голоса пессимистов, напоминающих о том, что многочисленные проблемы, с которыми столкнулась вторая экономика планеты, пока никуда не исчезлиShutterstock читайте на monocle.
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