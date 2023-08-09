Эрдоган обвинил Запад в саботаже договоренностей по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что восстановление зерновой сделки, в которой одновременно участвовали бы Россия, Украина, ООН и сама Анкара напрямую зависит от выполнения западными государствами их обязательств.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что восстановление зерновой сделки, в которой одновременно участвовали бы Россия, Украина, ООН и сама Анкара напрямую зависит от выполнения западными государствами их обязательств.
Свежие комментарии