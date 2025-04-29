ФНС получит право официально оценивать юрлица и делиться результатами

Минфин разработал поправки к закону «О налоговых органах РФ», согласно которым Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет проводить анализ деятельности юридических лиц и предоставлять результаты в виде выписок — как самим компаниям, так и другим организациям (например, в рамках госзакупок или при предоставлении льгот).