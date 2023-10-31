Истребитель Су-57 получил новую крылатую ракету: Подарок Байдену удался

РИА Новости утверждают, что для Су-57 создали ракету большой дальностиРИА Новости со ссылкой на свой информированный источник сообщают, что русские инженеры разработали для Су-57 крылатую ракету большой дальности.
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