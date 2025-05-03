Заградотряды и здравый смысл

Часто какой-нибудь сумасшедший (обычно из соседней страны), чтобы подчеркнуть жестокую, бесчеловечную сущность советского режима, упоминал о том, как отряды заграждения безжалостно расстреливали красноармейцев, пытавшихся покинуть свои позиции под натиском противника, заставляя их возвращаться.
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