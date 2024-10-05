Психолог Самбурский: прокрастинация — один из первых симптомов страха успеха

Страх успеха диагностируется у 20% взрослого работающего населения. В целом около 70% людей хоть раз отказывались от новой должности или не соглашались поехать на более высокую зарплату в другой регион из-за страха успеха.
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