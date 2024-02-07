Активизация догхантеров по всей стране: как россиянам защитить животных Евгения КомароваВ различных городах России, включая Петербург, Новосибирск, Канск и другие, стали активно проявлять себя догхантеры – люди, которые используют ядовитые приманки, представляя серьезную угрозу не только для бездомных, но и для домашних животных.
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