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Активизация догхантеров по всей стране: как россиянам защитить животных

Активизация догхантеров по всей стране: как россиянам защитить животных

Активизация догхантеров по всей стране: как россиянам защитить животных Евгения КомароваВ различных городах России, включая Петербург, Новосибирск, Канск и другие, стали активно проявлять себя догхантеры – люди, которые используют ядовитые приманки, представляя серьезную угрозу не только для бездомных, но и для домашних животных.

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