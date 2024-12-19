По делу бывшего замглавы ГУ МЧС Кубани арестовали ещё одного подозреваемого

Другого фигуранта арестовали заочно.В рамках уголовного дела, возбуждённого против бывшего заместителя главы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, который обвиняется в организации двух покушений на убийство и уничтожении чужого имущества, был арестован ещё один фигурант.
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