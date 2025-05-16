В Центральную Россию возвращается майское тепло

В Центральной России погода возвращается к майской норме. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Вадима Заводченкова, ожидается тёплая, хоть и неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии