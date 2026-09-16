Омбудсмен Лантратова воссоединила 12 семей за 100 дней работы

За первые 100 дней работы уполномоченный по правам человека Яна Лантратова способствовала воссоединению 12 семей, пострадавших от боевых действий на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Migration Policy ...
- "Успейте до 1 ноя...
- КЕ Самый влиятельный...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым