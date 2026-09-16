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Царьград

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Омбудсмен Лантратова воссоединила 12 семей за 100 дней работы

Омбудсмен Лантратова воссоединила 12 семей за 100 дней работы

За первые 100 дней работы уполномоченный по правам человека Яна Лантратова способствовала воссоединению 12 семей, пострадавших от боевых действий на Украине.

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