Очень необходима ваша помощь!!!

Яна ВолковаВ мире животныхОчень необходима ваша помощь!!! Санкт-Петербург! Всеволожск!Три маленьких полосатых котёнка очень срочно нуждаются в помощи и заботе.Вернуться к статье611НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМюмзикКупите в ветеринарке капли для глаз и промойте котятам! Я так сделала и одного сразу взяли домой.ХЭХаликова ЭляРепост КОТО-Ребяткам!!!Светлана ЛисовскаяРепост!!!Ирина Сначеварепостtechno_unionmailru ПетроваРепост, бедные котята. Очень жалко их.techno_unionmailru ПетроваРепост, бедные котята. Очень жалко их.Комментировать
Свежие комментарии