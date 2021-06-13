Дай лапку

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  • алиса кабанова
    Найдись всем хороший хозяинПожалуйста, спаси...
  • techno_unionmailru Петрова
    Репост, все детеныши животных, особенно домашних, такие милые, от того, наверное, чтобы рука не поднималась их обидеть.Помогите!!! У нас...
  • techno_unionmailru Петрова
    Репост, кошки и котята просто прибывают и прибывают, очень всех жаль.Пожалуйста, спаси...

Очень необходима ваша помощь!!!

Очень необходима ваша помощь!!!

Санкт-Петербург! Всеволожск!Три маленьких полосатых котёнка очень срочно нуждаются в помощи и заботе.

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Мюмзик
Купите в ветеринарке капли для глаз и промойте котятам! Я так сделала и одного сразу взяли домой.
Халикова Эля
Репост КОТО-Ребяткам!!!
Светлана Лисовская
Репост!!!
Ирина Сначева
репост
techno_unionmailru Петрова
Репост, бедные котята. Очень жалко их.
techno_unionmailru Петрова
Репост, бедные котята. Очень жалко их.

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