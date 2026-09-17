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На Солнце впервые за несколько лет наступило четырехдневное затишье

На Солнце впервые за несколько лет наступило четырехдневное затишье

За последние два года активность Солнца снизилась примерно втрое На Солнце в течение четырех суток не было зарегистрировано ни одной вспышки класса C и выше.

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