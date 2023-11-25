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ЦБ: с помощью кредитной карты можно получать дополнительный доход

ЦБ: с помощью кредитной карты можно получать дополнительный доход

Россияне могут получать дополнительный доход с помощью кредитной карты. Об этом "Газете.Ru" рассказала эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.

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