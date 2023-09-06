Автор: ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Под вкусный чай с пряниками размышлялки идут веселее.
Интересы России превыше всего!
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну у тебя то не то что мудрости, у тебя знаний с гулькин хвост, а туда же суёшь свой хвост куда не просят!!
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16 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а смысла в этом я не вижу и не нахожу, так что будь здоров и не кашляй!!
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16 час.
Людмила Фирстова
То, что вы хам, я знаю давно, как же вы ненавидите нашего президента! Или вы из соседней страны?
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13 час.
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