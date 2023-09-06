Интересы России превыше всего!

ВЛАДИМИР ЛАПИН ну у тебя то не то что мудрости, у тебя знаний с гулькин хвост, а туда же суёшь свой хвост куда не просят!!

ВЛАДИМИР ЛАПИН а смысла в этом я не вижу и не нахожу, так что будь здоров и не кашляй!!