Неспешный разговор

20 882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Вот когда на ринге бьются два боксёра, а в это время из зала выводят подвыпившего зрителя, который начал бузить, то э...Решившему утонуть...
  • Рауф Растов
    Автор (Григорий Левин) всё-таки молодец и поступил как умный и по-настоящему достойный человек. Поскольку он без каки...С евроинтеграцией...
  • Александр Симаков
    И что Вы предлагаете? Грузить золото в вагоны и отправлять в Армению, чтобы армяне нас полюбили? Армения независимое ...Мы теряем Армению...

Интересы России превыше всего!

Интересы России превыше всего!

Автор:  ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Под вкусный чай с пряниками размышлялки идут веселее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР ЛАПИН
ну у тебя то не то что мудрости, у тебя знаний с гулькин хвост, а туда же суёшь свой хвост куда не просят!!
Ответить
16 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а смысла в этом я не вижу и не нахожу, так что будь здоров и не кашляй!!
Ответить
16 час.
Людмила Фирстова
То, что вы хам, я знаю давно, как же вы ненавидите нашего президента! Или вы из соседней страны?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх