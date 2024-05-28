По "Большому счёту" и "Всерьёз", ещё ничего и не начинали… Но вот начинаем…

Natalija Osminina

Во-первых, статья по первой ссылке полностью противоречит статье по второй. В первой статье в основном подтверждаются прогнозы Хазина, данные за 3 года до этого - не берусь её обсуждать. Вторую статью., вообще, писал полный либеральный идиотик под ником Капитан ТС (vbulahtin). Почему-то его, такого умного, не приглашали выступать как Хазина на Совбезе ООН. В основном Хазин ошибается только во временных рамках. И он сам это признает. Но суть остается прежней. В принципе её можно доказать научно - на происходящих магнитных процессах. Еще 10 лет назад я писала, что нас ждут изменения в геполитике, потому что начинается глобальная магнитная инверсия, проявляющаяся в резком увеличении скорости магнитного поля и его поворота на 90 градусов, изменение температуры Гольфстрима, кардинальном изменении климата, который с глобального потепления понемногу поворачивает в сторону Малого Ледникового (с чем согласны сейчас большинство климатологов). Это просто законы физики- смена полюсов силы, что проявляется в геополитике сломом всего старого. Происходит гибель белой цивилизации, начиная с Западного крыла. Так как время ускоряется и закручивается в точку (согласно эволюционным законам, развивающимся по логарифмической спирали), то все циклы сходятся в одну точку. И по сути многое из того, что говорит Хазин, будет сбываться. А автор второй статьи Капитан ТС (vbulahtin)- слепой червяк, поверивший в вечное существование сильного Запада. Почему столько дебилов на свете... поражаюсь.