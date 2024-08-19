Харрис уличили в подделке предвыборных фото с помощью ИИ

Предвыборного митинга Камалы Харрис в Северной Каролине американцы действительно ждали. На нем кандидат в президенты должна была наконец-то озвучить свою программу и план по спасению американской экономики.
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