Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Олег Самойлов
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Харрис уличили в подделке предвыборных фото с помощью ИИ

Харрис уличили в подделке предвыборных фото с помощью ИИ

Предвыборного митинга Камалы Харрис в Северной Каролине американцы действительно ждали. На нем кандидат в президенты должна была наконец-то озвучить свою программу и план по спасению американской экономики.

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