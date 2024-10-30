Политолог Ливен: США придётся выбирать между Украиной и ядерной войной

Британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен выразил предположение в своей статье для журнала The Nation, что, если США не вынудят Киев пойти на компромисс с Россией, то это не только приведёт к разгрому Украины, но и поставит США перед сложнейшим выбором, начинать ли ядерную войну.