Политолог Ливен: США придётся выбирать между Украиной и ядерной войной

Британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен выразил предположение в своей статье для журнала The Nation, что, если США не вынудят Киев пойти на компромисс с Россией, то это не только приведёт к разгрому Украины, но и поставит США перед сложнейшим выбором, начинать ли ядерную войну.
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