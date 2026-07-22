БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В системе российской ПВО назрела необходимость принципиальных изменений

В системе российской ПВО назрела необходимость принципиальных изменений

  Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ в условиях текущей ситуации конфликта с Западом и Украиной работает хорошо, однако очевидно, что необходима системная работа по ее усовершенствованию, поскольку противник расширяет и зону ударов по РФ, и свой военно-технический потенциал.

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