Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Военнослужащие заметили в военном городке собаку, к которой было прикреплено устройство.
В Мурманской области задержали собаку-шпиона с GPS-трекером
Комментарии
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Модест
Наши фермеры заводят целые рогатые стада шпионов с трекерами. Из Китая их на вес продают. Используются такие приблуды для определения местонахождения загулявшей тёлки или псины. Наши правоохранители браслеты с трекерами на арестантов вешают, но никто их шпионами не считает, потому что шпионят за ними, а не они.
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