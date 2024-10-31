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В Мурманской области задержали собаку-шпиона с GPS-трекером

В Мурманской области задержали собаку-шпиона с GPS-трекером

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Военнослужащие заметили в военном городке собаку, к которой было прикреплено устройство.

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Модест
Наши фермеры заводят целые рогатые стада шпионов с трекерами. Из Китая их на вес продают. Используются такие приблуды для определения местонахождения загулявшей тёлки или псины. Наши правоохранители браслеты с трекерами на арестантов вешают, но никто их шпионами не считает, потому что шпионят за ними, а не они.
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