В Мурманской области задержали собаку-шпиона с GPS-трекером

Модест

Наши фермеры заводят целые рогатые стада шпионов с трекерами. Из Китая их на вес продают. Используются такие приблуды для определения местонахождения загулявшей тёлки или псины. Наши правоохранители браслеты с трекерами на арестантов вешают, но никто их шпионами не считает, потому что шпионят за ними, а не они.