Собянин: Приступили к реставрации уникальной городской усадьбы Морозова

Началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом написал в своем Telegram-канале Сергей Собянин. Здание в Подсосенском переулке — одно из красивейших в столице, яркий образец эклектики в московской архитектуре.
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