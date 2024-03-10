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Собянин: Приступили к реставрации уникальной городской усадьбы Морозова

Собянин: Приступили к реставрации уникальной городской усадьбы Морозова

Началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом написал в своем Telegram-канале Сергей Собянин. Здание в Подсосенском переулке — одно из красивейших в столице, яркий образец эклектики в московской архитектуре.

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