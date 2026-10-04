Состояние 23-летнего русского студента Дмитрия Федорова, осужденного в Баку, резко ухудшилось за решеткой.
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Здержать в России полторы сотни азеров, состряпать дела по наркотикам, и определить их в камеры к беспредельщикам, уведомив об этом диаспору. Моментально в Баку подожмут хвосты.