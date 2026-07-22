Горожан ждут на бесплатных танцевальных вечерах на ВДНХ

На ВДНХ стартовал летний сезон танцевальных вечеров. По вторникам и четвергам площадь перед входом в парк развлечений «Орион» превращается в открытую площадку, где для всех желающих проводят бесплатные занятия по бачате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии