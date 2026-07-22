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МОСИНФОРМ

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Горожан ждут на бесплатных танцевальных вечерах на ВДНХ

Горожан ждут на бесплатных танцевальных вечерах на ВДНХ

На ВДНХ стартовал летний сезон танцевальных вечеров. По вторникам и четвергам площадь перед входом в парк развлечений «Орион» превращается в открытую площадку, где для всех желающих проводят бесплатные занятия по бачате.

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