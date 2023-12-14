Как отличить хорошее моторное масло от плохого?

Профессиональный химик скажет: «Нет проблем!» Дескать, дайте мне ваше масло, и мы оценим его вязкостно-температурные свойства, проверим окисляемость, измерим испаряемость и деструкцию, изучим микроэлементный состав, исследуем отложения и выдадим вам протокол.
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